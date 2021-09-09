Не сподівайтеся на державу: екс-міністр економіки дав пораду українським пенсіонерам

В уряді вже давно заявляють про необхідність пенсійної реформи — кількість працюючих людей з кожним роком зменшується, а пенсіонерів — збільшується.

Екс-міністр економіки і радник голови ОП Тимофій Милованов закликав українців «економити» і особливо не сподіватися на допомогу держави в цьому питанні — «розраховувати потрібно тільки на себе».

«Я закликаю людей економити. Якщо є така можливість. Хоча б 3−5%. Завдання держави забезпечити підтримку тим, у кого немає можливості накопичувати, стимулювати накопичення через податкову (фіскальну) політику і створити умови для надійних інвестиційних накопичень (макроекономічна стабільність, низька інфляція, стабільний курс, ринок цінних паперів)», — пише Милованов на своїй сторінці в соцмережах.

За його словами, держава буде змушена провести пенсійну реформу, але її впровадження займе роки. «Політики, які прямо або побічно закликають людей не економити, поводяться безвідповідально», — вважає Милованов.

Нагадаємо, що Кабмін планує з 2023 року ввести накопичувальну систему для деяких категорій українців. Вони робитимуть обов'язкові внески у спеціальні накопичувальні фонди, а ті, у свою чергу, інвестуватимуть гроші, щоб накопичення не «їла» інфляція.

А експерт з соціальних питань Андрій Павловський попередив, що накопичувальна пенсійна система може перетворитися на «велику фінансову піраміду». На його думку, держава не повинна змушувати людей нести гроші у приватні пенсійні фонди і страхові компанії — 100-відсоткової гарантії їхнього збереження немає.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

276

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter