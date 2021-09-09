У Кабміні придумали драконівські штрафи для «ФОПів»: за що каратимуть

Кабмін, після ідеї зі штрафами за невиплату зарплати працівникам, пропонує штрафувати також підприємців. Це випливає із законопроекту, який опублікувало Мінекономіки.



Документ передбачає посилити санкції для бізнесу за допуск співробітників до роботи без договору або при оформленні їх на неповний робочий день при фактичній зайнятості з ранку до вечора. Штрафи передбачаються також за виплати зарплат без нарахування єдиного соцвнеску (ЄСВ).

Розмір штрафу — 15 мінімальних зарплат, тобто з 1 січня за кожного працівника доведеться заплатити 97,5 тис. грн.

За ці порушення для юросіб і фізосіб-підприємців (ФОП) I-III груп будуть паралельно накладати штраф в 10-кратному розмірі мінімальної зарплати — по 65 тис. грн за кожного такого працівника. При повторному порушенні сума збільшується в три рази.

Передбачені також санкції за недотримання законодавства щодо надання співробітникам відпусток. У 2022 році розмір штрафу може скласти 19,5 тис. грн.

В 2021 році за допуск людини до роботи без договору штраф для компаній і ФОП I-III груп складає тільки 10 «мінімалок» (60 тис. Грн). А за фіктивне оформлення на неповний робочий день виноситься попередження.

Нагадаємо, відбулися зміни у виплатах при декретній відпустці ФОП. Раніше повідомлялося, що підприємці вимагають прийняття законів, які спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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