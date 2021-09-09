Хочеться на пенсію, а трудового стажу не вистачає: що робити в цьому випадку

На можливість виходу на пенсію впливає страховий стаж. Якщо його не вистачає, то є кілька варіантів вирішення проблеми. Порядок дій визначається Законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Вимоги до стажу в 2021 році:

• Вихід на пенсію в 60 років — 28 років стажу та більше.

• Пенсія в 63 роки — 18−27 років стажу.

• Пенсія в 65 років — 15−17 років стажу.

Якщо стажу менше 15 років, що замість пенсії буде виплачуватися соціальна допомога в розмірі прожиткового мінімуму.

При нестачі стажу його можна докупити або зробити добровільний внесок до Пенсійного фонду.

Вартість додаткового місяця залежить від мінімальної зарплати. Від цього показника треба вирахувати 22% та помножити на 2.

Виходить:

• до 1 грудня 2021 року вартість місяцю стажу — 2640 грн, року — 31680 грн.

• після 1 грудня 2021 року місяць стажу — 2860 грн, рік — в 34320 грн.

Добровільний внесок передбачає щомісячну сплату внеску — 22% від мінімальної зарплати. Зараз це 1320 грн, а з 1 грудня — 1430 грн. Цей варіант підходить для молодих людей, яким стаж потрібний в перспективі.

Раніше повідомлялося, що накопичувальна пенсійна система може перетворитися в фінансову піраміду. Нагадаємо також, що деяким категоріям українців підвищать пенсії в середньому на 2300 грн.

Фото: Вікіпедія

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