П'ять тисяч гривень: в Україні встановлений чіткий ліміт на переказ грошей без фінмоніторингу

В Україні, де з минулого року почали діяти нові правила фінансового моніторингу, народні депутати дещо полегшили життя людям, яким потрібно здійснювати грошові перекази на суму не більше 5000 гривень без фінансового моніторингу, повідомляє УНН .

Так, було вирішено, що в ситуації, що склалася (зараз фінмоніторинг не поширюється на переказ суми 4999 гривень, а на суму в 5000 гривень — вже поширюється) у людей виникає маса труднощів. Адже досить непросто зібрати точну суму в розмірі 4999 гривень. Так що народні депутати вирішили, щоб фінмоніторинг не поширювався і на переклад круглої суми — у 5000 гривень.

Раніше українцям пояснили, які грошові операції потрапляють під фінансовий моніторинг податківців.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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