Деяким пенсіонерам будуть доплачувати по 5,5 тисяч гривень щомісяця: хто отримає право на виплати

У середу, 8 вересня, на засіданні уряду прийняли постанову про призначення державної довічної стипендії для українців, які рятували євреїв за часів Голокосту у роки Другої світової війни.

«Довічні державні стипендії з 1 червня 2021 призначені 26 громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту в роки Другої світової війни і відзначені Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) і Героїзму» Яд ва-Шем" звання Праведника народів світу або Єврейської Радою України — звання Праведника України або Праведника Бабиного Яру", — йдеться у документі.

Розмір виплат складе три прожиткових мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру пенсії або заробітної плати. Загальна щомісячна сума виплати складе 5562 гривні.

Стипендії отримають:

18 Праведників народів світу,

6 Праведників України,

2 Праведника Бабиного Яру.

Нагадаємо, до Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, в Києві в Бабиному Яру відкрили символічну синагогу у вигляді книги.

Ексклюзивний матеріал про судові процеси над нацистами, один з яких проходив в Києві, і на якому виступали ті, що вижили у Бабиному Яру, Сирецькому та Дарницькому концтаборах, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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