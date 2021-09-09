Поштові та логістичні оператори виступають проти введення норми про збір персональних даних одержувачів

Верховна Рада найближчим часом винесе на розгляд пов'язані законопроєкти № 4279/4278 від 28 жовтня 2020 року, що передбачають введення зобов'язань для операторів поштового зв'язку та логістичної доставки зі збору копій паспортів та ідентифікаційних кодів одержувачів посилок.

Експрес-перевізники та поштові оператори вже виступили проти такої ініціативи, аргументуючи це тим, що не мають можливості й ресурсів для таких нововведень.

Nova Poshta Global, Meest, представники найбільших міжнародних мереж DHL, Fedex, UPS, зокрема, й державна «Укрпошта» попереджають, що законодавче нововведення призведе до токсичних для їхнього іміджу ризиків — виникнення операційних колапсів, затримок доставки, масового повернення товарів і збільшення сум компенсації за недоставлені своєчасно відправлення. А головне, буде створений істотний ризик витоку або навмисного зливу персональних даних українців шахраям.

У разі прийняття цієї норми, на думку державного поштового оператора, постраждають перш за все клієнти — українці, які замовляють на міжнародних онлайн-майданчиках товари для особистих потреб.

«Вимога до всіх операторів міжнародної доставки запитувати в одержувача номер паспорта або ідентифікаційного коду кожного разу при врученні посилки, щоб потім передавати цю інформацію в митницю, не вирішить завдання боротьби з контрабандою», — відзначили в пресслужбі «Укрпошти».

Представники поштово-логістичного ринку підкреслюють, що законопроєкти № 4279/4278 до появи цієї правки вважалися дуже просунутими, оскільки передбачали перехід на сучасні технології митного оформлення посилок.

«Ця правка повертає Україну в ситуацію жорсткого контролю та фактично» ставить хрест «на прискоренні доставлення», — зазначають оператори.

Перевізники та поштовики припускають, що за внесенням змін до законопроєкту криється лобі в інтересах великого українського рітейлу, який вже намагався обмежити покупку громадянами дешевших аналогів їхніх товарів на міжнародних майданчиках.

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