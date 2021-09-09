Щорічна індексація пенсій: в Раді прийняли важливе для багатьох українців рішення

В Україні пропонують встановити дату щорічної індексації пенсій. З 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій — 1 березня, передає «РБК-Україна».

Законопроєкт № 4668, у четвер, 9 вересня, у першому читанні підтримали 317 народних депутатів.

У документі пропонується, крім конкретної дати, 1 березня:

- проводити щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

- призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв'язку зі змінами в організації виробництва та при інших умовах;

- призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжкі або рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Раніше повідомлялося про те, що деяким пенсіонерам щомісяця доплачуватимуть по 5,5 тисяч гривень до пенсії.

Нагадаємо, у 2022 році українцям обіцяють п'ять етапів підвищення пенсій.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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