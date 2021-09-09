Чого чекати бізнесу від запуску Бюро економічної безпеки: думка експерта

Незабаром в Україні з'явиться новий орган контролю — Бюро економічної безпеки (БЕБ). Згідно з законом, почати роботу ця організація має 25 вересня, але вже зараз навколо неї чимало суперечок і сумнівів. Ми спробуємо з'ясувати в експертів, яким чином Бюро економічної безпеки може вплинути на економіку України. На деякі питання «ФАКТАМ» відповів незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

— В Україні має запрацювати нова державна установа — Бюро економічної безпеки. При наявності ДФС, СБУ, та інших органів контролю яка економічна доцільність створення нової силової структури?

— Тут важливо, що Бюро економічної безпеки спочатку задумано як єдиний орган, який буде займатися виявленням і розслідуванням економічних злочинів. Він фактично замінить податкову поліцію, а також підрозділи, які займалися економічними злочинами в СБУ та поліції. Тобто функції розслідування економічних злочинів будуть передані від СБУ й поліції в БЕБ і дублювання цих функцій не буде.

Крім того, співробітники БЕБ будуть займатися аналітичною роботою, аналізувати бази даних, які їм будуть надавати органи фінансового моніторингу, податкова, банки, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку тощо. В ідеалі БЕБ буде боротися з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків, розкраданнями, навмисними банкрутствами. Концентрація в одному органі всіх функцій виявлення і розслідування економічних злочинів підвищить його ефективність. Але як впорається зі своїми завданнями новий орган, ми побачимо згодом.

— Що дасть вітчизняному бізнесу запуск Бюро економічної безпеки?

— На жаль, є чимало запитань щодо його кадрового складу. Очікується, що туди перейдуть нинішні працівники податкової поліції та інших правоохоронних органів. Відповідно, є побоювання, що ті методи тиску на бізнес, маски-шоу, вимагання й корупція, які були присутні у старих органах, перейдуть в новий. Тому боюся, що бізнесу не варто чекати поліпшення ситуації. Швидше за все, контроль і тиск на нього зростуть. А це не буде сприяти поліпшенню економічної ситуації в країні та виходу із затяжної кризи, — підсумував експерт.

До речі, багато хто з українських бізнесменів також побоюються, що Бюро економічної безпеки стане черговим каральним органом для бізнесу. Ці хвилювання засновані на тому, що в новий контролюючий орган розраховують перейти практично всі співробітники податкової міліції.

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