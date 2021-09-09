«ПриватБанк» розірвав стосунки з «ГлобалМані» через несумісність з правилами фінмоніторингу

З 1 вересня 2021 року державний «ПриватБанк» більше не співпрацює з компанією «ГлобалМані» (Globalmoney), яку Нацполіція підозрює у у відмиванні та виведенні коштів до Росії. Причина — порушення системи певних правил фінмоніторінгу. Про це в коментарі «ФАКТАМ» повідомив прессекретар «ПриватБанку» Олег Серга.

«Так, це правда. Нашим банком дійсно було приняте таке рішення», — прокоментував повідомлення ЗМІ прессекретар «ПриватБанку».

Відповідаючи на запитання, чи не повязане це рішення з порушенням договірних відносин, Олег Серга зазначив, що є інша причина.

«Ми зіткнулися з фактами порушення системою „ГлобалМані“ певних правил фінансового мониторінгу», — сказав він і додав, що були виявлені загальні порушення при роботі з фінансами, в тому числі й з «ПриватБанком».

Коментуючи, як розрив відносин з «ПриватБанком» позначиться на роботі компанії «ГлобалМані», Серга зазначив наступне: «Складно сказати, оскільки ми бачимо, що основний трафік „ГлобалМані“ йде на ті операції, які не є легальними. Зокрема, це ігрові ставки на спорт у неофіційних сервісах».

Згідно зі стенограмою засідання комітету «ПриватБанку» від 6 серпня 2021 року, серед серйозних порушень у роботі «ГлобалМані» виявлені: участь у сумнівних схемах грального бізнесу, фальшива інкасація через особисті картки представників компанії, збір готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням її на рахунки фіктивних підприємств, робота з партнерами країни-агресора, зв`язок із торгівлею зброєю для ведення бойових дій проти української армії у зоні ООС тощо.

У серпні ветерани ГО «Вибачте, що живі» влаштували декілька акцій проти компанії Globalmoney. Спочатку біля БЦ «Ренесанс», де знаходиться офіс компанії, пройшов пікет. Пізніше ветерани зібралися біля будівель СБУ та РНБО з вимогою почати розслідування за фактами можливого співробітництва Globalmoney з незаконними фінустановами в ОРДЛО і російськими банками.

Нагадаємо, 27 липня ЗМІ опублікували новину про те, що в забороненій в Україні соціальної мережі «Вконтакте» діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney) з символікою компанії, яка наповнювалася новинами Globalmoney. Після розголосу того, що відбувається, в ЗМІ сторінку було вилучено.

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