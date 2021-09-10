Підвищення тарифів на тепло та гарячу воду: Шмигаль розповів про плани Кабміну

Тарифи на електроенергію і на газ в Україні зафіксовано, так що в уряді не бачать підстав для зростання вартості послуг ЖКГ.

Як повідомляє «РБК-Україна», про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ціна на газ формується ринково — „Нафтогаз“ запропонував річний тариф 7,96 гривень. Ціна на газ зафіксована і не буде перевищувати 8 гривень, по теплу і гарячій воді не бачимо підстав підвищувати тариф», — заявив він.

За інформацією УНІАН, на початок вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки у 650 дол. за тисячу кубометрів, а середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб.

У той же час Денис Шмигаль заявив, що у тарифах підприємств теплокомуненерго вартість газу для виробництва тепла становить 7,42 грн за кубометр без ПДВ. Він додав, що уряд постійно спілкується з органами місцевого самоврядування, які встановлюватимуть тарифи на тепло і гарячу воду, щоб ціни залишилися на рівні минулого року.

«Щодо ціни на опалення і гарячу воду, ми не бачимо підстав у місцевого самоврядування піднімати ці тарифи. Уряд готовий підставити плече, ведемо надзвичайно тісні переговори з усіма міськими головами», — зазначив він.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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