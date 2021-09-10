Бензин і дизпальне знову подорожчали: в чому причина

Якщо наприкінці серпня вартість пального на заправках знизилася, то тепер вона знову пішла вгору. Причиною подорожчання палива стали не ринкові фактори, а державне регулювання, запроваджене навесні цього року. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизпального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Розрахункова ціна для бензину підвищена до 25,94 грн за літр, для дизпального — до 21,69 грн за літр. Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не має перевищувати 30,94 грн за літр, на «звичайне» дизпальне — 28,69 грн за літр.

В результаті з 28 серпня літр бензину А-95 в середньому по країні подорожчав на 12 копійок, дизпального — на 19 копійок, а ось вартість скрапленого газу, яка не регулюється державою, не змінилася. Станом на 10 вересня середня ціна бензину А-95 становить 29,87 грн за літр, дизпального — 28,15 грн, скрапленого газу — 17,49 грн.

Варто відзначити, що, попри сезон підвищеного споживання нафтопродуктів, пального в Україні більш ніж достатньо й загрози виникнення дефіциту немає. За даними Консалтингової групи «А-95», імпорт автомобільних бензинів в Україні в серпні 2021 року склав 137,6 тис. тонн, що на 26% більше за показник серпня минулого року (109,2 тис. тонн). Приблизно такий же обсяг імпорту бензинів в останній раз був зафіксований в серпні 2017 року — 141 тис. тонн.

Основний приріст припав на постачання з Білорусі. Як пояснили в «А-95», збільшення імпорту з Білорусі перш за все пов'язано з виконанням контрактних зобов'язань зі щомісячного відвантаження, які повною мірою не були виконані в попередні літні місяці через ремонтні роботи на Мозирському НПЗ.

Крім того, в серпні 2021 року імпорт дизельного пального в Україні склав рекордні за останні два роки 649 тис. тонн, що на 23,3% більше, ніж в серпні 2020 року. Основний приріст імпорту припав на дизпальне з Білорусі, Литви й на морське постачання.

Нагадаємо, що на початку літа в Україні виникла реальна загроза дефіциту пального на заправках. Це було пов'язано з істотним скороченням постачання бензину й дизельного пального з сусідньої Білорусі. Однак завдяки збільшенню постачання пального з інших джерел кризи на ринку нафтопродуктів вдалося уникнути.

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