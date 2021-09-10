Тарифи на світло, газ, тепло і гарячу воду: скільки доведеться платити українцям в новому опалювальному сезоні

В уряді стверджують, що не бачать підстав для підвищення тарифів на гарячу воду і опалення у нинішньому опалювальному сезоні, який почнеться за кілька тижнів. Про це заявляв під час години запитань до уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він стверджував, що ціни на електроенергію і газ, які впливають на тарифи, зафіксовані. У той же час експерти говорять, що ціни значно зростуть у залежності від регіону — на 30−70 відсотків.

На даний момент точно відомо, скільки українці платитимуть за світло. Так, з 1 жовтня набуде чинності рішення, згідно з яким домогосподарства, що споживають до 250 кВт/год на місяць, платитимуть по 1,44 гривні за кіловат, а більш цієї цифри — за чинним нині тарифом, 1,68 гривні. Цей тариф ввели до завершення опалювального сезону 2021/2022.

Зафіксована ціна і на газ. Правда, для тих домогосподарств, які користуються річним тарифом — 7,96 гривні. Побутові споживачі, які користуються місячними тарифами, стикаються з періодичною зміною вартості «блакитного» палива.

Питання з тарифами на гарячу воду і опалення до цього часу залишається відкритим. Ціни на газ у значній мірі впливають на формування тарифів на опалення. А вони на європейських ринках рекордно зростають. Хоча, за словами прем'єра, у тарифах підприємств теплокомуненерго вартість газу становить 7,42 грн за кубометр без ПДВ. Нагадаємо, що формування цін на ці послуги ЖКГ «делегували» органам місцевого самоврядування.

Ексклюзивний матеріал «Тарифи на комуналку: наскільки подорожчає газ, тепло, вода, порахував екс-міністр ЖКГ Кучеренко» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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