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Гроші

На субсидії не вистачає 12 млрд грн: у Кабміні розповіли, як планують діяти

14:57 10 вересня 2021
гроші

У бюджеті, як і попереджали фінансисти, не вистачає грошей на субсидії. Мінсоцполітики має підрахувати точну суму, але за приблизними розрахунками, потрібно десь знайти 12 млрд гривень, оскільки тієї суми, що є, вистачить лише до початку опалювального сезону, тобто до середини жовтня. Про це в Раді попередив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сума, закладена в бюджеті на субсидії, виявилася на 25% меншою, ніж було потрібно. «Справді, на початку року була дискусія з приводу суми, необхідної на субсидії. В бюджеті було заплановано 36 млрд грн (35,2 млрд грн, якщо бути точним). На сьогодні більше 33 млрд гривень використано на виплату субсидій. До кінця року, за розрахунками Міністерства соціальної політики, буде необхідно ще близько 12 млрд грн», — попередив прем'єр.

За словами Шмигаля, до 16 вересня в уряді планують підрахувати точну суму на субсидії, заявка буде подана в комітет Ради, а потім проект змін до бюджету винесуть на голосування в сесійну залу.

Прем'єр не уточнив, які статті бюджету уріжуть, щоб отримати можливість в повному обсязі виплатити субсидію.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики вже роз'яснили, хто буде виключений з числа одержувачів субсидії. А президент «Української організації захисту споживачів послуг» Олег Титамір підрахував, як зміняться суми в платіжках в новому опалювальному сезоні.

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