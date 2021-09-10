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Гроші

В Мінсоцполітики сказали, коли проіндексують пенсії

17:26 10 вересня 2021
гроші

В Україні законодавчо зафіксували дату щорічної індексації пенсій. З наступного року пенсії будуть щорічно індексувати 1 березня.

У Мінсоцполітики повідомили, що дата буде встановлена в законі, за який у першому читанні проголосували народні депутати. Тепер політики не зможуть вручну коригувати терміни індексації.

Крім того, законопроєкт № 4668 виправляє помилку реформи 2017 року, коли з механізму індексації були виключені пенсії частини військових пенсіонерів, науковців, держслужбовців, пенсіонерів з органів місцевого самоврядування. В результаті цієї помилки люди постійно втрачали частину своєї заробленої пенсії.

У документі також пропонується призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку людям, трудовий договір з якими розірвано у зв'язку зі змінами в організації виробництва.

Також призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжкі або рідкісні захворювання, які не є інвалідами.

У відомстві нагадали, що з 1 жовтня почнеться виплата щомісячної компенсації для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років. Виплати отримають понад 1 мільйон людей.

Для вікової категорії 70−75 років додаткові виплати почнуться у 2022 році.

Нагадаємо, у серпні підвищені виплати до пенсії отримали люди з інвалідністю I групи.

А з 1 червня 2021 деяким пенсіонерам призначені довічні державні стипендії.

Як повідомляли «ФАКТИ», у 2022 році українцям обіцяють п'ять етапів підвищення пенсій.

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