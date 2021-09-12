Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ
В «Нафтогазі України», що підвищив ціну на газ у вересні, відреагували на звернення побутових споживачів блакитного палива і нагадали, яким чином можна сплачувати рахунки, аби уникати заборгованостей.
Так, отримати рахунок за спожитий газ можна через:
- особистий кабінет my.gas.ua;
- чат-бот GASUA у Viber або Telegram;
- на електронну пошту (e-mail);
- роздрукувавши рахунок у платіжних терміналах самообслуговування EasyPay.
У свою чергу листоноша принесе друкований рахунок за вашою поштовою адресою лише після 20 вересня.
Як сплатити за газ?
Онлайн:
- особистий кабінет my.gas.ua;
- чат-бот GASUA у Viber та Telegram;
- сайти та мобільні додатки банків;
- платіжні системи (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).
Сплата офлайн здійснюється:
- у банківських чи поштових відділеннях;
- у платіжних терміналах самообслуговування.
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В компанії також нагадали, що ціна на природний газ у серпні для побутових клієнтів у рамках річного тарифного плану «Фіксований» становила 7,96 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Ціна на газ для клієнтів ПОН у серпні — 11,78 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
Платіжки формуються щомісяця 10─12-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про ваше споживання газу, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз).
Варто також знати, що сплачуючи за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA до 15 числа, споживач отримує знижку 1% (її можна використати під час наступного платежу).
Нагадаємо, що раніше перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко спрогнозував неминуче зростання тарифів на газ для населення, причому ще до кінця наступного опалювального сезону.335
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