Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ

В «Нафтогазі України», що підвищив ціну на газ у вересні, відреагували на звернення побутових споживачів блакитного палива і нагадали, яким чином можна сплачувати рахунки, аби уникати заборгованостей.

Так, отримати рахунок за спожитий газ можна через:

особистий кабінет my.gas.ua;

чат-бот GASUA у Viber або Telegram;

на електронну пошту (e-mail);

роздрукувавши рахунок у платіжних терміналах самообслуговування EasyPay.

У свою чергу листоноша принесе друкований рахунок за вашою поштовою адресою лише після 20 вересня.

Инфографика для потребителей

Як сплатити за газ?

Онлайн:

особистий кабінет my.gas.ua;

чат-бот GASUA у Viber та Telegram;

сайти та мобільні додатки банків;

платіжні системи (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Сплата офлайн здійснюється:

у банківських чи поштових відділеннях;

у платіжних терміналах самообслуговування.

В компанії також нагадали, що ціна на природний газ у серпні для побутових клієнтів у рамках річного тарифного плану «Фіксований» становила 7,96 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Ціна на газ для клієнтів ПОН у серпні — 11,78 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Платіжки формуються щомісяця 10─12-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про ваше споживання газу, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз).

Варто також знати, що сплачуючи за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA до 15 числа, споживач отримує знижку 1% (її можна використати під час наступного платежу).

Нагадаємо, що раніше перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко спрогнозував неминуче зростання тарифів на газ для населення, причому ще до кінця наступного опалювального сезону.

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