Акція протесту біля Кабміну та ОП: ДФС блокує заправки та нафтобази «БРСМ»

У понеділок, 13 вересня, понад 2 тисячі співробітників мережі «БРСМ-Нафта» та компаній-постачальників нафтопродуктів провели акції протесту біля Кабінету міністрів і Офісу президента з проханням припинити тиск на легальний бізнес з боку Державної фіскальної служби.

Як повідомляють учасники акції, починаючи з 27 серпня ДФС нібито перешкоджає господарській діяльності «БРСМ» і компаній-партнерів на підставі рішення Святошинського суду.

«Слідчі забороняють використовувати майно та відвантажувати продукцію на АЗС. При цьому вони порушують Конституцію й КК України. Адже згідно із законом слідчі дії не повинні перешкоджати законній господарській діяльності. Тут же все навпаки: слідчі понад три тижні блокують роботу підприємств. Вони оглядали особисті речі співробітників, намагалися подивитися інформацію з їх персональних комп'ютерів, на що суд не давав дозволу. Вони приїхали з підготовленими понятими, у яких навіть паспортів з собою не виявилося. Фактично на об'єкти підвищеної небезпеки завозять людей, особи яких неможливо встановити», — заявив адвокат Віталій Маковій.

За словами адвоката, мережа «БРСМ-Нафта» та компанії-постачальники готові добровільно надати слідчим усі необхідні для них документи, однак ті нібито затягують слідство: «Вони досі не закінчили обшуки й не зробили відбір проб пального».

Топменеджер «БРСМ-Нафта» Олександр Мельничук назвав такі дії ДФС свавіллям і спланованою атакою на бізнес, який справно платить податки й дає роботу понад 4,7 тис. людей.

«Понад 2 тисяч співробітників вийшли на мирну акцію протесту, щоб зупинити свавілля щодо „БРСМ-Нафта“. Руками ДФС заблокована діяльність мережі, заблоковані нафтобази, з яких постачають пальне на всю мережу», — заявив Олександр Мельничук та додав, що за атакою на його бізнес стоять конкуренти.

Учасники акції звернулися до президента Володимира Зеленського, глави Офісу президента Андрія Єрмака, керівників Кабінету міністрів з проханням втрутитися в ситуацію й зупинити тиск на законослухняний бізнес.

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