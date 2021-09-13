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Гроші

Шахраї «навісили» борг у банку: українцям хочуть спростити доступ до кредитної історії

17:43 13 вересня 2021
дія

У додатку «Дія» найближчим часом з'явиться корисне оновлення. Воно стане в нагоді для захисту від шахраїв, які отримали доступ до чужих персональних даних і намагаються взяти кредит на чуже ім'я. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров в ефірі «Подробиць».

Глава Мінціфри розповів, як буде працювати система повідомлень. «Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам надходить повідомлення про те, що якийсь банк перевіряє вашу кредитну історію», — розповів Федоров.

Міністр пообіцяв, що за кілька тижнів послуга буде доступна всім користувачам програми «Дія».

Судячи з усього, додаток все одно виявиться безсилим проти тих випадків шахрайства, про які розповідали «ФАКТИ». Жертвою аферистів стала киянка, яка навіть не була зареєстрована в додатку «Дія». Але тим не менш, шахраї оформили позику через установу з надання онлайн-кредитів.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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