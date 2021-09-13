Компенсації та контроль інтернет-торгівлі: в ЗМІ розповіли про ініціативи міністра економіки

Перший віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Олексій Любченко для підтримки вітчизняного виробника та посилення контролю над ринком інтернет-торгівлі пропонує кілька ініціатив, які мають ознаки корупційних і можуть призвести до тінізації ряду секторів економіки, пише «Дело».

Видання нагадує, що сьогодні в Україні вже діє програма компенсації вартості агротехніки вітчизняного виробництва — 25% можна отримати через банк-партнер Мінагрополітики. Однак, за даними джерел авторів в Мінекономіки, тепер йдеться про суттєве розширення програми, зокрема, на іншу продукцію машинобудування.

Журналісти не виключають наявності корупційних ризиків у цій ініціативі. Вони звернули увагу на ймовірність використання тіньових схем включення в програму виробників «потрібної» продукції. Також корупційної може виявитися схема включення в процес банків-партнерів. Крім цього, навряд чи обійдеться без корупції і на боці покупця, який напевно повинен буде пройти безліч бюрократичних процедур.

«Дело» пише й про нову ініціативу Мінекономіки, спрямовану на посилення контролю над ринком інтернет-торгівлі. Йдеться про проэкт Закону «Про захист прав споживачів», згідно з яким підприємці, які здійснюють електронний продаж, обов'язково повинні будуть розміщувати інформацію про себе як підприємство та встановлений перелік інформації про продукцію. Встановлюється також відповідальність за ненадання повної інформації суб'єктом господарювання для його ідентифікації і низка інших нововведень.

На думку авторів матеріалу, це схоже на «спробу наділити держорган (Держспоживслужбу) неабиякими коруптогенними повноваженнями: можливостями призначати штрафи, залякувати й просто закривати неугодні інтернет-магазини — як дрібні, так і великі. До роботи над регулюванням онлайн-торгівлі підключать Мінцифри: вже кипить робота над створенням платформи „Е-споживач“ для продавців, які здійснюють господарську діяльність в інтернет-магазинах, зокрема, маркетплейсах, прайс-агрегаторах, класифайдах. Такий сервіс дозволить ідентифікувати продавця шляхом надання йому Держспоживслужбою статусу „Перевірений продавець“. А де „спеціальний статус“ і „білі списки“ „обраних компаній“ — там обов'язково є місце корупційній зацікавленості чиновника, який ухвалює рішення», — пише «Дело».

У Мінекономіки кажуть, що після прийняття закону Держспоживслужба отримає право звертатися до провайдера сайту та обмежувати доступ госпсуб'єктів, які використовують «нечесну підприємницьку практику», порушують законодавство про захист прав споживачів і яких неможливо ідентифікувати.

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