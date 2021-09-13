Щомісячна доплата до пенсії: хто отримає додаткові виплати в жовтні

1 жовтня 2021 року пенсії особам у віці 75−80 років будуть підвищені на 400 гривень. Підвищення, як відомо, мало відбутися ще 1 липня, але було відкладене. Раніше перегляд розміру виплат торкнувся пенсіонерів старше 80 років, тепер же справа дійшла і до інших вікових категорій.

Якщо пенсіонери у віці 75−80 років заробили мінімальний стаж (20 років для жінок, 25 років — для чоловіків), то пенсії їм буде підвищено мінімум до 2500 гривень.

Нагадаємо, в 2021 році крім індексації пенсій і компенсаційних виплат пенсіонерам 75−80 років, передбачені ще і перегляди пенсій з 1 грудня. 65-річним пенсіонерам зі стажем 30−35 років буде переглянута пенсія, прив'язана до мінімальної зарплати. Мінімальна виплата складе 2600 грн — тобто 40% від мінімальної зарплати 6500 гривень. Також будуть підвищені пенсії найменш забезпеченим особам, яким виплати прив'язані до нового прожиткового мінімуму (1934 грн).

Наступні перегляди пенсій заплановані в 2022, 2023 і 2024 році. «ФАКТИ» показали, як буде змінюватися розмір виплат.

Фото pixabay.com

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