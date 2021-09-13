Субсидії на «комуналку»: як перевірити надання допомоги онлайн

В режимі онлайн легко перевірити, чи надається громадянинові України субсидія на житлово-комунальні послуги. Для цього можна скористатися послугою сайту https://subsidii.ioc.gov.ua/.

На цьому інтернет-ресурсі діє зручна онлайн-форма.

Для отримання інформації про субсидії потрібно:

• вибрати область;

• вибрати назву населеного пункту;

• вказати вулицю, номери будинку та квартири№

• підтвердити, що користувач — людина, а не робот.

Після цього буде показана інформація про стан субсидії в зазначеному домогосподарстві за даними Єдиного державного реєстру Міністерства соціальної політики.

Онлайн-форма

Раніше повідомлялося, що для виплат субсидій не вистачає 12 млн грн — Рада повинна внести зміни в бюджет. Нагадаємо, стало відомо, кому з українців відмовлять у субсидіях.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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