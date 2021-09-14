Страховий стаж для пенсії: кому з українців точно не порахують навчання у виші

При оформленні пенсії деякі претенденти стикаються з проблемою нестачі страхового стажу. Частково вирішити питання може зарахування в стаж періоду навчання у виші, але у цієї процедури є свої особливості. З роз'ясненням виступили представники Пенсійного фонду України.

У стаж при оформленні пенсії зараховуються роки у виші на денному навчанні в період до 1 січня 2004 року. Підтвердити термін навчання можна дипломом, а також приймаються довідки з архіву, посвідчення, свідоцтва.

Якщо претендент на пенсію отримував освіту вже після 1 січня 2004 року, то до страхового стажу цей період зараховується, тільки якщо людина сама платила за себе ЄСВ (єдиний соціальний внесок). Якщо ж ЄСВ не перераховувався, то страховий стаж за вказаний період можна докупити. Для цього Пенсійному фонду необхідно пред'явити документи, що підтверджують час навчання у виші на денній формі.

Нагадаємо, раніше пенсійний консультант роз'яснив, чому особи з наднормативним стажем майже не відчули обіцяного підвищення пенсії. А соціологи попереджають, що з проблемою нестачі страхового стажу при виході на пенсію зіткнуться близько 53% жінок і 65,5% чоловіків в Україні.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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