Тариф на газ для українців: Шмигаль розповів, як зміниться ціна

У вівторок, 14 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тариф на газ для населення України, незважаючи на невтішні прогнози експертів, залишиться на рівні раніше підписаного річного контракту — 7,96 грн за кубометр

«Ціна газу зафіксована річним контрактом» Нафтогазу «на рівні 7,96 грн. Цей контракт діє до 1 травня наступного року», — сказав Шмигаль на прес-конференції.

Він додав, що далі договір буде переглядатися і вступить в силу новий контракт на наступний рік.

Як повідомлялося раніше, на українців чекає збільшення цін на транспортування газу. Глава «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що зростання тарифів на розподіл газу для населення може бути значним.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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