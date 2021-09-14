Віктор Ющенко виступив на першій Конференції Української асоціації платіжних систем

9 вересня у готелі Hilton Kyiv відбулася UAPS Conference — перша офлайн-конференція, проведена Українською асоціацією платіжних систем. Форум зібрав головних представників українського фінансового ринку та авторитетних спікерів.

Серед спікерів UAPS Conference були третій президент України, голова Наглядової ради МПС LEO Віктор Ющенко, директор Євразійського центру Atlantic Council, посол США в Україні Джон Хербст, посол України в США Оксана Маркарова, президент US-Ukrainian Business Council Морган Вільямс, а також заступник міністра молоді та спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Лавров.

Наразі до UAPS входить 22 учасники, зокрема, найбільші фінансові компанії України: ФК «Леогеймінг Пей» (бренд LeoGaming), український транзакційний банк IBOX Bank, ФК «Система» (бренд Sistema) та ФК «Свіфт Гарант» (бренд City24).

Квитків у вільному продажі на UAPS Conference 2021 не було, також не проводилася офіційна акредитація для преси. На форумі були присутні лише чинні та потенційні учасники UAPS, почесні гості та спікери. Це дало можливість для вільного неформального спілкування між представниками фінансової галузі.

«Мета UAPS Conference — зібрати всіх учасників на одній локації, щоб обговорити подальшу стратегію розвитку, поділитися новими знаннями, а також підтримати й розвивати бізнес-ком'юніті. Карантинні обмеження внесли свої корективи у цей процес, а тому двократне перевищення заявок на квитки ми вважаємо значним успіхом», — розповіла президент UAPS Галина Хейло.

Президент UAPS Галина Хейло, керівник міжнародної платіжної системи LEO Альона Шевцова та інші учасники конференції

Керівником міжнародної платіжної системи LEO є бізнесвумен, філантроп, активний учасник українського fintech-ком'юніті Альона Шевцова.

Віктор Ющенко та Альона Шевцова

Як повідомлялося раніше, у червні 2021 року третій президент України Віктор Ющенко очолив Наглядову раду МПС LEO (ФК «Леогеймінг Пей»). Також до Наглядової ради платіжної системи увійшла президент Української асоціації платіжних систем Галина Хейло.



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