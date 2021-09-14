Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: голова комісії Ради роз'яснив нюанси податкової амністії

В Україні стартувала процедура податкової амністії, яку її ініціатори називають «надпростою». Нюанси читачам «ФАКТІВ» роз'яснив глава профільного парламентського комітету Данило Гетьманцев.

За його словами, українцям не доведеться «заморожувати» гроші, які «амністують», на рахунку в банку. Адже через 3−4 дні після відкриття рахунку можна буде отримати довідку від банку про залишок коштів на рахунку і кошти можна буде знімати. Довідка подається разом з декларацією до податкової, сплачується 5% і процедура завершена, гроші амністовані.

До речі, перша декларація була подана в день старту податкової амністії, тобто 1 вересня.

Також Гетьманцев заспокоїв тих, хто побоюється проведення ревізії майна.

«Податкова амністія — взагалі не про ревізію чийогось майна. Ніхто не може прийти до людини і запитати у нього про походження квартири, машини, будинки і ста тисяч доларів. Ні сьогодні, ні завтра, ні через 10 років. Те, що у людини є зараз, — це його законне майно», — запевнив він.

Відзначено, що амністія — це перш за все можливість отримати від держави документ, який покаже наступне: твої гроші є легальними, з них сплачені податки і ти можеш їх використовувати без обмежень, тобто прийти і запитати, звідки у тебе з'явився цей будинок, ніхто не зможе.

«Але, якщо ти цей будинок колись продаси, а за ці гроші, захочеш купити інший, в такому випадку у людини мають право запитати — звідки у нього гроші на придбання. Для того, щоб людина мала можливість пояснити походження коштів, і потрібна податкова амністія. Якщо людині задають таке питання, він показує податкову декларацію або у нього є легальні доходи на відповідну суму. Цього достатньо, щоб більше питань не виникало», — підкреслив парламентарій.

Фото sluga-narodu.com/

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