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Гроші

«Не потрібно плутати е-декларування з амністією»: Гетьманцев про заборону чиновникам брати участь в податковій амністії

18:14 14 вересня 2021
«Не потрібно плутати е-декларування з амністією»: Гетьманцев про заборону чиновникам брати участь в податковій амністії

Чиновники не можуть брати участь в податковій амністії — якщо ти займав держпосаду з 2005 року і по теперішній час — права брати участь в амністії ти не маєш. Це в інтерв'ю «ФАКТАМ» підкреслив автор податкової амністії, народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетьманцев.

За його словами, навіть він амністувати своє майно не зможе.

Сам парламентар назвав норму закону про чиновників запобіжником — щоб не відбувалася легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.

«Тобто ми не даємо можливість легалізувати корупційні гроші. Тому для чиновників податкова амністія — це, скоріше, великий мінус, ніж плюс. Тому що вони позбавлені можливості вийти «в білу», — пояснив співрозмовник «ФАКТІВ».

Що ж стосується граничної дати зайняття посад в органах державної влади, то спочатку пропонувалося, що це буде 2010 рік. Однак, консультуючись з фахівцями з міжнародних організацій, які займаються фінансовим моніторингом і протидією відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом, розробники закону прийшли до компромісної дати — 2005 рік.

Нагадаємо, українцям не доведеться «заморожувати» гроші, які «амністують», на рахунку в банку.

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