У середу, 15 вересня, уряд має зареєструвати у Раді проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Його основні показники на брифінгу оприлюднив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, за його словами, дефіцит бюджету планують зменшити з 5,5% до 3,5% ВВП, однак при цьому рівень витрат на сектор безпеки й оборони залишать на рівні 5,95%. Про це повідомляє ресурс Букви.



Номінальний ВВП має скласти 5,369 трлн гривень, а курс гривні — коливатиметься в межах 28,6−28,7 гривні за долар США.

Середня зарплата українців становитиме 15 258 гривень, а вже до кінця року — 17 тисяч гривень. Що ж до мінімальної зарплати, то вона зросте до 6 500 гривень і впродовж року вона збільшуватиметься відповідно до індексації. При цьому мінімальна зарплата лікарів зросте до 20 тисяч гривень, а середнього медичного персоналу — до 13,5 тисячі гривень.

Планують підвищити і стипендії студентів — так мінімальна стипендія у вишах з 1 січня становитиме понад 2 тисячі гривень, а підвищена — 2 550 гривень.

Загалом доходи бюджету планують на рівні 1,277 трлн гривень, тобто у порівнянні з поточним рокои вони зростуть на 161 млрд гривень, а видатки — 1,465 трлн гривень (на 103 млрд більше). Очікуваний дефіцит складе 188 млрд гривень.

Нагадаємо, що раніше у Міністерстві економіки України запропонували скасувати законодавчу норму про індексацію зарплати.

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