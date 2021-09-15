Ціна газу в Європі досягла рекордних 880 доларів за тисячу кубометрів: до чого готуватися українцям

Вартість природного газу в Європі продовжує бити рекорди. Тільки за добу з 13 по 14 вересня на головному хабі Європи TTF в Нідерландах котирування «блакитного палива» зросло на 7,6%, або на 76 доларів, досягнувши рекордної позначки 830 доларів за тисячу кубометрів. При цьому, як повідомляє інформаційне агентство «Скептик ЮА» з посиланням на дані лондонської біржі ICE, вранці в середу, 15 вересня, вартість тисячі кубометрів газу на хабі TTF в Нідерландах досягла захмарних 842 доларів. Однак вже до полудня ціна злетіла до 880 доларів.

Експерти відзначають, що біржові ціни на газ ростуть на тлі низьких його запасів в підземних сховищах Європи. Крім того, основною причиною зростання цін є відмова «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту.

Водночас в українському уряді запевняють, що для населення нашої країни блакитне паливо поки що дорожчати не буде. У вівторок, 14 вересня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що, попри невтішні прогнози експертів, тариф на газ для населення України залишиться на рівні раніше підписаного річного контракту — 7,96 грн за кубометр.

«Ціна газу зафіксована річним контрактом „Нафтогазу“ на рівні 7,96 грн. Цей контракт діє до 1 травня наступного року», — зазначив Денис Шмигаль на пресконференції.

При цьому він додав, що надалі договір буде переглядатися та набуде чинності новий контракт на наступний рік.

Що стосується невтішних прогнозів, то, на думку першого заступника голови парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, в Україні неминуче зростання тарифів на газ для населення, причому ще до кінця наступного опалювального сезону. Він пояснює зміни тарифної політики запуском газопроводу «Північний потік-2», який призведе до значного скорочення обсягу транзиту газу через територію нашої держави.

На його думку, газ буде необхідно або підіймати зі сховищ, що не завжди можливо, або транспортувати реверсом з західного кордону, що теж дуже складно. За таких умов зберегти наявний фіксований тариф на газ до кінця опалювального сезону буде практично неможливо, вважає Олексій Кучеренко.

Варто нагадати, що в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» президент «Української організації захисту споживачів послуг» Олег Титамир прогнозував, що сумарне підвищення вартості житлово-комунальних послуг для українців складе в середньому 20−40% в залежності від регіону. На його думку, це перш за все пов'язано зі стрімким зростанням ціни на газ в Європейському союзі, до якої прив'язане ціноутворення на газовий ресурс в Україні.

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