Ціна газу в Європі досягла рекордних 880 доларів за тисячу кубометрів: до чого готуватися українцям
Вартість природного газу в Європі продовжує бити рекорди. Тільки за добу з 13 по 14 вересня на головному хабі Європи TTF в Нідерландах котирування «блакитного палива» зросло на 7,6%, або на 76 доларів, досягнувши рекордної позначки 830 доларів за тисячу кубометрів. При цьому, як повідомляє інформаційне агентство «Скептик ЮА» з посиланням на дані лондонської біржі ICE, вранці в середу, 15 вересня, вартість тисячі кубометрів газу на хабі TTF в Нідерландах досягла захмарних 842 доларів. Однак вже до полудня ціна злетіла до 880 доларів.
Експерти відзначають, що біржові ціни на газ ростуть на тлі низьких його запасів в підземних сховищах Європи. Крім того, основною причиною зростання цін є відмова «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту.
Водночас в українському уряді запевняють, що для населення нашої країни блакитне паливо поки що дорожчати не буде. У вівторок, 14 вересня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що, попри невтішні прогнози експертів, тариф на газ для населення України залишиться на рівні раніше підписаного річного контракту — 7,96 грн за кубометр.
«Ціна газу зафіксована річним контрактом „Нафтогазу“ на рівні 7,96 грн. Цей контракт діє до 1 травня наступного року», — зазначив Денис Шмигаль на пресконференції.
При цьому він додав, що надалі договір буде переглядатися та набуде чинності новий контракт на наступний рік.
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Що стосується невтішних прогнозів, то, на думку першого заступника голови парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, в Україні неминуче зростання тарифів на газ для населення, причому ще до кінця наступного опалювального сезону. Він пояснює зміни тарифної політики запуском газопроводу «Північний потік-2», який призведе до значного скорочення обсягу транзиту газу через територію нашої держави.
На його думку, газ буде необхідно або підіймати зі сховищ, що не завжди можливо, або транспортувати реверсом з західного кордону, що теж дуже складно. За таких умов зберегти наявний фіксований тариф на газ до кінця опалювального сезону буде практично неможливо, вважає Олексій Кучеренко.
Варто нагадати, що в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» президент «Української організації захисту споживачів послуг» Олег Титамир прогнозував, що сумарне підвищення вартості житлово-комунальних послуг для українців складе в середньому 20−40% в залежності від регіону. На його думку, це перш за все пов'язано зі стрімким зростанням ціни на газ в Європейському союзі, до якої прив'язане ціноутворення на газовий ресурс в Україні.
Фото https://ua.depositphotos.com/236
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