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Гроші на підході: Єврокомісія затвердила виділення Україні 600 млн євро фінансової допомоги

12:40 15 вересня 2021
Гроші на підході: Єврокомісія затвердила виділення Україні 600 млн євро фінансової допомоги

Єврокомісія прийняла рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Як повідомив віце-президент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс, кошти можуть бути отримані в кінці жовтня.

«Комісія прийняла рішення про виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС Україні у розмірі 600 мільйонів євро. Це друга і остання виплата в рамках даної програми на загальну суму 1,2 мільярда євро», — цитує віце-президента РБК-Україна.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський в своєму Twitter назвав рішення Єврокомісії свідченням солідарності ЄС та України в подоланні викликів і боротьбі з COVID-19.

Очікується, що отримані кошти використають на покриття дефіциту бюджету — аналогічно з отриманими 23 серпня 2 млрд доларів від МВФ.

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