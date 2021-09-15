Курси долара та євро падають: прогноз на тиждень

Зміцнення курсу гривні щодо основних іноземних валют, яке почалося з приходом осені, поки триває. За тиждень з 8 вересня долар подешевшав на 9 копійок, а євро — на 25 копійок. У середу, 15 вересня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,64 грн за долар і 31,46 грн за євро. На готівковому ринку американська валюта за тиждень подешевшала на 5−7 копійок, а європейська — на 20 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,60 грн, купити — по 26,78 грн; євро — здати по 31,28 грн, купити — по 31,61 грн. Однак, на думку експертів, найближчим часом курс гривні може почати знижуватися.

«У вівторок курс долара до гривні на міжбанківському валютному ринку істотно не змінився, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ виходив на ринок і, викупивши 5 млн доларів, у торгах більше участі не брав. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар/гривня завершилася на рівні 26,67 грн, курс євро виріс до позначки 31,54 грн. Намічається початок тренду на подальшу девальвацію української національної валюти.

Вчора відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), де ринку були запропоновані облігації шести випусків в гривнях з термінами погашення 3, 12, 18, 24, 36 і 60 місяців. До держбюджету було залучено 1,17 млрд грн, що є досить «скромним» результатом. Причина низького інтересу інвесторів до розміщення — відсутність зростання середньозваженої дохідності по ОВДП, попри підвищення облікової ставки НБУ до 8,5% річних.

Всесвітній банк (ВБ) ухвалив рішення виділити Україні 411 млн доларів США на розвиток енергетики й вищої освіти. Це хороший сигнал від кредиторів перед стартом переговорів з МВФ про отримання першого траншу за програмою Stand-by в розмірі 700 млн доларів. Позитивне рішення фонду сприятливо позначиться на курсі гривні в середньостроковій перспективі.

Вважаю, що до кінця поточного тижня гривня до долара США знову опуститься нижче рівня 27 грн. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності продовжить зростання до позначки 32,05″, — прогнозує Андрій Гойлов.

Про можливе зниження курсу гривні попереджають і інші експерти.

«Гривня в середу, 15 вересня, торгується з невеликим ослабленням після спроби напередодні оновити максимуми проти долара, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Такі невдалі спроби можуть служити сигналом до розвороту й зміни тенденції. Цей сценарій ринок цілком підтримає, оскільки вже давно очікується сезонний злам.

Очікування зміни тенденції також підтверджує відтік нерезидентів з ОВДП. За останні два дні нерезиденти продали ОВДП майже на 1 млрд гривень, а з початку вересня — на 3,5 млрд гривень. Попри підвищення облікової ставки НБУ, попит на папери Мінфіну залишається низьким. Інфляція зберігається на високих рівнях, в той час як ціни на зерно та руду знижуються при високих цінах на енергоносії.

Також ринок очікує, що Кабінет міністрів України в середу затвердить проєкт держбюджету на 2022 рік з дефіцитом на рівні 3,5%. Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна очікує другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу в розмірі 600 млн євро орієнтовно в листопаді. А місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Україні 18 вересня. За підсумками її роботи Київ планує отримати наступний транш у розмірі 750 млн доларів. Ці гроші можуть надійти в грудні або наприкінці листопада.

Найближчим часом очікуємо спроби відскоку курсу долара до гривні, з можливим поверненням у зону 26,75 грн за долар", — зазначив Андрій Шевчишин.

До речі, схоже, Україна таки приєднається до держав, де обіг криптовалют і всіляких електронних грошей дозволений і врегульований законом. У середу, 8 вересня, Верховна Рада ухвалила у другому й останньому читанні Закон «Про віртуальні активи». Якщо цей документ буде підписаний президентом, то операції з віртуальними активами, зокрема обмін на традиційні гроші, не тільки стануть повністю легальними, але, можливо, будуть оподатковуватися.

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