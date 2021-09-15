Для однієї з категорій пенсіонерів встановили доплату в 2022 році: кому пощастить

З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70−75 років встановлять щомісячні доплати в сумі до 300 грн. Збережуться і раніше призначені виплати. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у середу, 15 жовтня, на засіданні Уряду.

Глава Кабміну уточнив, що нововведення торкнеться тих категорій громадян, у яких пенсії менше середньої заробітної плати 2020 року.

У проекті на 2022 рік бюджет Пенсійного фонду становить 531 млрд грн — це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.

«Ми запускаємо індексацію всіх пенсій з 1 березня — це додаткові 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам — 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям — додатково 2,5 млрд грн. Продовження програм доплати пенсіонерам старше 75 років і нові доплати», — заявив Шмигаль.

Раніше прем'єр-міністр назвав основні цифри держбюджету-2022, а в Мінсоцполітики озвучили дату щорічної індексації пенсій.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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