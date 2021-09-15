«Експрес Страхування» увійшла до п’ятірки кращих страхових компаній України за послугами КАСКО

За підсумками перших шести місяців 2021 року профільний журнал Insurance TOP склав рейтинг кращих компаній, що надають українцям страхові послуги по КАСКО.

Одним з ключових параметрів, який враховувався експертами при складанні списку лідерів галузі, є «страхові премії». Компанія «Експрес Страхування», що входить до Корпорації «УкрАВТО», яка багато років є одним з лідерів вітчизняного автопрому, увійшла до топ-5 найуспішніших страхових компаній.

За підсумками 1 півріччя 2021 року страхові резерви СК збільшилися на 36,6%, до 294,7 млн грн, а активи — на 31,2%, до 494,7 млн ​​грн. У тому числі високоліквідні активи, які склали 80%.

Варто відзначити, на сьогоднішній день «Експрес Страхування» є єдиною компанією країни, яка надає своїм клієнтам повний цикл страхового сервісу з моменту укладення договору страхування та виплати за ремонт автомобіля до повного його відновлення в разі настання страхової події по всій території України, гарантуючи при цьому виконання термінів відновлення автомобіля при незмінній якості ремонту.

Також серед переваг компанії можна відзначити впровадження «єдиного вікна» врегулювання, коли прийом документів від клієнта та оформлення подій по КАСКО відбувається в сервісному центрі автодилера (без необхідності візиту до офісу страхової компанії).

«Наша страхова компанія протягом шести місяців 2021 року не тільки піднялася в рейтингу страхових компаній по КАСКО, посівши 5-е місце, а й показала найбільший темп зростання бази клієнтів у порівнянні з результатами аналогічного періоду минулого року в топ-5», — розповіла директорка СК «Експрес Страхування» Тетяна Щучьєва.

За її словами, фактичний запас платоспроможності станом на 30.06.21 становив 168,9 млн грн. Загальний обсяг відшкодування клієнтам за підсумками першого півріччя 2021 року збільшився на 67,9% і склав 109,5 млн грн, страхові премії зросли на 55,8% (до 296,5 млн грн).

Як зазначила керівниця СК, цьому сприяє досвід інтеграції сервісів офіційним СТО та професійна команда відданих однодумців.

«У нас немає «зайвих людей або автоматично-байдужих рішень. Тут тільки живе спілкування! Цю енергію неможливо не відчути! Дякуємо Клієнтам і Партнерам за наше натхнення роботою, за довіру до команди, за те, що разом з Вами ми формуємо коло щасливих українців», — додала Тетяна Щучьєва.

Потрібно відзначити, що такий клієнтоорієнтований підхід приносить свої результати. Компанія користується великою популярністю в українських автолюбителів і входить до числа найбільш капіталізованих на страховому ринку України.

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