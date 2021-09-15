Презентація держбюджету- 2022: Шмигаль розповів, як будуть витрачати гроші

У середу, 15 вересня, на засіданні Кабміну схвалили проєкт держбюджету на 2022 рік.

В основний фінансовий документ внесли такі показники:

Доходи — 1,277 трлн грн (+166 млрд грн до 2021 року).

Видатки — 1,465 трлн грн (+103 млрд грн до поточного року).

Дефіцит — близько 188 млрд грн.

Основними складовими дохідної частини бюджету повинні стати податок на додану вартість (564,5 млрд грн) та податок з фізосіб (160,8 млрд грн).

Покривати дефіцит планується завдяки приватизації (8 млрд), міжнародним фінансовим організаціям (82,7 млрд грн), ОВДП (420 млрд грн).

На наступний рік у сфері соціального захисту населення передбачено:

На Пенсійний фонд — 531 млрд грн, що на 31 млрд більше 2021-го року. У тому числі, на індексацію всіх пенсій з 1 березня — додатково 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам — 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям — додатково 2,5 млрд грн.

Пільги та субсидії на оплату послуг ЖКГ — 25 млрд грн.



На медицину заклали 197,2 млрд грн, що на 36 млрд більше, ніж у 2021 році. Велика частина (157,2 млрд грн) піде на програму медичних гарантій. Мінімальну зарплату лікаря планують встановити на рівні не менше 20 тисяч гривень. А зарплата середнього медичного персоналу виросте до 13,5 тисяч гривень.

На 4 млрд грн планують побудувати нові установи охорони здоров'я.

Сфера освіти отримає 185,6 млрд грн. В основному, гроші підуть на підвищення зарплат вчителям та стипендій студентам. З цієї суми 100 млн грн призначене на президентський університет. Ще 8,9 млрд грн направлять на інклюзивну освіту. На розвиток науки — 13,8 млрд грн.

У держбюджеті-2022 на армію виділяють 5,95% ВВП або 319,4 млрд грн. На Міноборони- 131 млрд грн.



Проєкт держбюджету-2022 вже передали до Верховної Ради.

Нагадаємо, згідно з нормами Бюджетного кодексу України, до 15 вересня уряд повинен затвердити проєкт держбюджету на наступний рік та передати його на розгляд парламенту.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter