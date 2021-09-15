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Гроші

Пенсії на Донбасі: стала відома ситуація з виплатами на середину вересня

19:34 15 вересня 2021
Пенсії на Донбасі: стала відома ситуація з виплатами на середину вересня

В Україні триває виплата пенсій за вересень. Як і раніше, гроші можна отримати по картці через банк або через поштове відділення.

Головне управління Пенсійного фонду України у Донецькій області повідомило, що виплата пенсій за вересень буде проведена у певну дату виплати кожному пенсіонеру.

На виплати пенсіонерам області було направлено 2136,7 млн грн.

Нагадаємо, з 2022 року пенсії будуть щорічно індексувати 1 березня. Дату закріпили законодавчо.

Наступного року українцям обіцяють п'ять етапів підвищення пенсій.

Відомо що в держбюджеті на 2022 року на Пенсійний фонд виділено 531 млрд грн, що на 31 млрд більше 2021-го року.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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