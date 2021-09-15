26.60 / 26.78 31.29 / 31.61
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Мінімальна пенсія в Україні збільшиться в 2022 році двічі: названі дати підвищення

20:04 15 вересня 2021
Гроші

У проекті державного бюджету на 2022 рік закладені два підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — мінімальну пенсію підвищать 1 липня та 1 грудня, в сумі на 8,2%. Це випливає з проекту державного бюджету на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає, що в 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлюється з 1 січня — 2393 грн, з 1 липня — 2508 грн, з 1 грудня — 2589 грн.

Для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1934 грн, з 1 липня — 2027 грн, з 1 грудня — 2093 грн.

Нагадаємо, в 2022 році для однієї з категорій пенсіонерів введуть нову доплату.

Фото: https://ua.depositphotos.com

236

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

документи

Страховий стаж для пенсії: кому з українців точно не порахують навчання у виші

Електроенергія

В Україні змінять тариф на електроенергію: названі терміни

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

Полякова з чоловіком і дітьми

«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.