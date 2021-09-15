Мінімальна пенсія в Україні збільшиться в 2022 році двічі: названі дати підвищення

У проекті державного бюджету на 2022 рік закладені два підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — мінімальну пенсію підвищать 1 липня та 1 грудня, в сумі на 8,2%. Це випливає з проекту державного бюджету на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає, що в 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлюється з 1 січня — 2393 грн, з 1 липня — 2508 грн, з 1 грудня — 2589 грн.

Для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1934 грн, з 1 липня — 2027 грн, з 1 грудня — 2093 грн.

Нагадаємо, в 2022 році для однієї з категорій пенсіонерів введуть нову доплату.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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