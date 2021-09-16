При виході на пенсію жінкам підвищать виплати у розмірі 9 відсотків: стало відомо про важливу ініціативу Кабміну

У 2022 році при віході на пенсію в 60 років жінкам встановлюватимуть підвищення до пенсії в розмірі 9 відсотків. Таке рішення було прийнято у середу, 15 вересня, під час розгляду проекту державного бюджету на 2022 рік, повідомила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, пише «Пенсійний кур'єр».

«У 2022 році при виході на пенсію в 60 років жінкам встановлюватися підвищення до пенсії в розмірі 9 відсотків», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що підвищення збереже співвідношення в розмірах пенсій жінок при наявності однакової тривалості страхового стажу і заробітку в 2022 році, який є перехідним роком завершення підвищення пенсійного віку жінкам.

Також у відомстві нагадали, що Кабмін визначив пріоритетним підвищення пенсійних виплат особам старшого віку і додатково включив у 2022 році чоловік у віці від 70 до 75 років в ініційовану президентом України програму збільшення виплат цим громадянам.

Прийняте урядом постанова передбачає встановлення з жовтня 2022 для 1,7 млн осіб у віці від 70 до 75 років щомісячних доплат до пенсій в розмірі до 300 грн (в межах розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні 2020 року).

Для осіб старше 70 років при наявності тривалого стажу роботи (у чоловіків — 35 років, а у жінок — 30 років) мінімальна пенсійна виплата з жовтня 2022 становитиме 3000 грн.

При наявності стажу меншої тривалості мінімальна пенсійна виплата для зазначених осіб буде визначатися пропорційно наявному страховому стажу і при наявності страхового стажу у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років становитиме не менше 2500 гривень.

В результаті прийняття цієї постанови додаткові до пенсії щомісячні виплати будуть отримувати більше 4 млн пенсіонерів старше 70 років. (Березень 2020 додаткові виплати 500 грн отримують 1 400 000 чоловік старше 80 років, з 1 жовтня 2021 почнуться такі виплати в розмірі 400 грн для майже 1 млн пенсіонерів у віці від 75 до 80 років).

Нагадаємо, що в наступному році мінімальна пенсія в Україні збільшиться у 2022 році двічі: 1 липня і 1 грудня.

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