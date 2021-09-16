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Кабмін запропонував підвищити мінімальну зарплату: скільки отримуватимуть українці

15:49 16 вересня 2021
зарплата

Кабінет міністрів запропонував у 2022 році підвищити мінімальну зарплату до 6700 гривень. Про це йдеться в проекті держбюджету на 2022 рік, який вже переданий на голосування в Раду. Текст документа з'явився на сайті парламенту.

Зараз мінімальна зарплата складає 6000 гривень, а з 1 грудня 2021 року збільшиться до 6500 грн. Новий перегляд заплановано на 1 жовтня 2022 року. Мінімальна виплата підвищиться ще на 200 грн — до 6700 гривень.

Аналогічно збільшиться мінімальна зарплата за годину — з 39,26 грн до 40,46 грн з 1 жовтня 2022 року.

Новий розмір мінімальної зарплати вплине не тільки на оплату праці. До мінімальної зарплати прив'язані єдині соціальні внески з фізосіб-підприємців (ФОП), деякі штрафи, певні види соціальних гарантій.

Нагадаємо, в Кабміні припускають, що середня зарплата в 2022 році складе 15 258 гривень, а до кінця року — 17 тис. гривень.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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