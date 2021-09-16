26.61 / 26.78 31.26 / 31.56
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Тариф на послуги постачальника електроенергії «останньої надії» зросте вдвічі: деталі

21:28 16 вересня 2021
електроенергія

Як і попереджали експерти, Україні не вдасться уникнути підвищення тарифів на електроенергію. Постачальник електроенергії «останньої надії» — держкомпанія «Укрінтеренерго» — підніме тарифи в IV кварталі 2021 року. З 1 жовтня плата виросте відразу вдвічі — до 1238 грн за МВт-год. Таке рішення ухвалила 16 вересня Нацкомісія з регулювання енергетики.

Під терміном «постачальник останньої надії» розуміють компанію, яка буде забезпечувати споживача електроенергією, якщо попередній постачальник припинив діяльність (банкрутство, ліквідація), або з інших причин не може виконати свої зобов'язання. Свої послуги постачальник «останньої надії» може надавати протягом обмеженого періоду — не більше 90 днів.

Перегляд тарифу постачальника «останньої надії» відбувається раз на квартал. Комісія визнала, що новий тариф досить високий, а тому, можливо, слід переглянути методики розрахунку тарифу.

Нагадаємо, з 1 жовтня наберуть чинності і нові тарифи на електроенергію для населення. Сім'ї, які споживають в місяць до 250 кВт-год будуть платити по 1,44 гривні за кіловат-годину. Для тих, хто споживає більше встановленого ліміту, тариф складе 1,68 гривні за кіловат-годину.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Індексація виплат: у Кабміні сказали, коли виростуть пенсії

Пугачова

«Дуже красива дівчинка»: внучку Алли Пугачової визнали копією Примадонни у дитинстві

пенсія

Розмір страхового стажу для пенсії можна перевірити онлайн: деталі

Пенсія в Україні

При виході на пенсію жінкам підвищать виплати у розмірі 9 відсотків: стало відомо про важливу ініціативу Кабміну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.