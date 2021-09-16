Українці отримають виплати до 15 мінімальних зарплат: кого стосується та на яких умовах

З 1 січня 2022 року в Україні стартує державна програма допомоги малозабезпеченим. Вони зможуть отримати гроші на відкриття власного бізнесу. Про те, що проект дійсно буде запущений, підтвердила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Як повідомляє Укрінформ, держдопомога майбутнім бізнесменам складе до 15 мінімальних зарплат або 97,5 тис. гривень.

Як пояснила міністр, виділений державою початковий капітал підприємці повинні вкласти в свій проект: закупити обладнання, матеріали. Допомогу потрібно буде повернути протягом трьох років, причому можна зробити це за рахунок сплачених податків і соціальних внесків з підприємницької діяльності (сума до повернення зменшується в залежності від перерахованого в бюджет). Є можливість не повертати допомогу, якщо підприємці працевлаштувати в свій новий бізнес двох малозабезпечених, що стоять на обліку в центрі зайнятості.

У програмі можуть брати участь працездатні, але не працюючі (зареєстровані в центрі зайнятості) особи з числа малозабезпечених сімей.

Програму було експериментально перевірено в трьох областях (Харківській, Львівській і Полтавській), а також в окремих громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей. Проект був визнаний ефективним. Підприємцями стали 237 малозабезпечених, найбільше на Львівщині, і за три роки бізнес не пішов тільки у 19 осіб, тобто припинили діяльність лише 8%.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики роз'яснили, як сім'ї отримати статус малозабезпеченої. На сьогодні основною категорією малозабезпечених, які отримують соціальну допомогу, є сім'ї з дітьми (багатодітні або в складних життєвих обставинах).

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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