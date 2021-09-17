Українцям піднімуть зарплату: на скільки і коли «підросте» мінімалка

Незважаючи на обіцянки нових соціальних стандартів, мінімальна зарплата після підвищення в грудні 2021 року наступного разу будете переглянута тільки через 10 місяців. Це передбачено проектом бюджету на 2022 рік, переданим на голосування в Раду.

Таким чином, мінімальна зарплата підвищиться:

з 1 грудня 2021 року до 6500 грн;

з 1 жовтня 2022 року (якщо бюджет буде прийнято) — до 6700 грн.

З огляду на майбутню інфляцію, витрати на зарплату держслужбовцям в бюджеті збільшені на 6,2 відсотка.

Разом з мінімальною зарплатою підвищиться і прив'язана до неї мінімальна пенсія за віком для осіб старше 65 років, які заробили 30/35 років стажу. Пенсія становить 40% від мінімальної зарплати, а тому зросте з 1 грудня з 2400 до 2600 грн, а з 1 жовтня 2022 — до 2680 грн.

При цьому базова мінімальна пенсія, прив'язана до прожиткового мінімуму, складе з 1 січня 2022 — 1934 грн, з 1 липня — 2027 грн, з 1 грудня — 2093 грн.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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