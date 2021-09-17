«Дарниця» чекає на рішення судів Лондона та Києва про компенсацію майже 7 млн доларів сім'єю Безпальків, що володіє БХФЗ

В кінці серпня сім'я Безпальків, яка контролює Борщагівський хімфармзавод 27 останніх років, виплатила найбільшому акціонерові БХФЗ компанії «Дарниця» (володіє 31% акцій БХФЗ) 250 тисяч фунтів (приблизно 350 тис. доларів США) судових витрат в суперечці, яку розглядає Високий суд справедливості в Лондоні.

Політичний та економічний експерт, магістр державного управління Валерій Клочок, коментуючи цей судовий розгляд у своєму блозі на «Цензор.Нет», вважає, що за цим виникнуть рішення суду Лондона та Господарського суду Києва проти Безпальків і топменеджерів БХФЗ у справі про збиток на 7 млн доларів.

«Суть цієї суперечки вражає уяву: «Дарниця"виявила, що Безпальки виводять мільйони доларів заводських грошей на фірму під назвою «Метабей». Фірма належить безпосередньо доньці вічного голови правління БХФЗ Миколи та його дружини Людмили — Ірині Безпалько», — написав експерт і зазначив, що німецькі продавці лікарської сировини перераховували у «Метабей» третину всіх надходжень як комісію за організацію контракту з БХФЗ.

«Іншими словами, Безпальки, як керівники заводу, платили „гонорар“ самі собі за купівлю сировини», — пояснив Клочок.

Він нагадав, що аудит зафіксував ці угоди за підсумками перевірки діяльності БХФЗ з 2015-го по 2017 роки, а комісійні «Метабей» за цей період склали 6,8 мільйона доларів.

Нагадаємо, що «Дарниця» вже добилася в лондонському суді арешту 6,8 мільйона доларів на рахунках «Метабей» в забезпечення майбутнього рішення суду. Коли Безпальки спробували оскаржити арешт рахунків в Лондоні, суд відмовив їм в апеляції через її безперспективність і зобов'язав виплатити позивачеві — тобто «Дарниці» — 250 тисяч фунтів як компенсацію за судові витрати.

У Господарському суді Києва теж йде розгляд з цього приводу. Там відповідачами йдуть не тільки всі троє Безпальків, але й п'ять топменеджерів БХФЗ.

«А що далі? А далі очікується рішення про компенсацію 6,8 млн доларів сім'єю Безпальків і в Лондоні, і в Києві. Більш того, суди можуть зобов'язати БХФЗ розкрити всю інформацію про свої фінансові операції. Тоді аудиторам стане доступний увесь масив даних, і можуть спливти нові подробиці», — вважає Клочок.

190

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter