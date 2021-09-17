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«НоваПей» стала учасницею міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard

15:24 17 вересня 2021
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«НоваПей» стала учасницею міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. Це дозволить компанії працювати з платіжними системами напряму, без посередників, та ефективніше використовувати її можливості для покращення клієнтського досвіду. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія «НоваПей» першою серед приватних небанківських фінансових установ стала повноправною учасницею міжнародних платіжних систем (МПС) Visa та MasterCard. Зокрема, першою в регіоні СНД і Південно-Західної Європи у МПС Visa та першою в Україні й Молдові у МПС MasterCard Worldwide.

До цього «НоваПей» використовувала технології МПС за посередництвом банків-еквайрів.

«Наша компанія вже досягла певного рівня розвитку й обсягу транзакцій, який дає можливість працювати з лідерами ринку платіжних систем як повноцінний фінансовий партнер. Ставши учасником МПС Visa та MasterCard, „НоваПей“ може тепер проводити прямі розрахунки, більш ефективно будувати технології обробки операцій, розширити функціонал мобільного додатку та онлайн-кабінету „Нової Пошти“ для наших клієнтів. А ще це свідчення надійності нашої компанії та довіри з боку міжнародних брендів», — коментує СЕО «НоваПей» Андрій Кривошапко.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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