Українцям «призначають» постачальників газу з більш високими тарифами: що робити в цій ситуації

Українські споживачі газу скаржаться на свавілля газівників — як виявилося, іноді домогосподарства (причому без будь-яких повідомлень) переводять на більш високі тарифи за газопостачання, і у в зв'язку з цим у них з'являються несподівані борги. Про це UBR розповів глава комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при Київській міській адміністрації Олег Попенко.

Йому самому днями йому зателефонували з колекторської компанії і повідомили про борг перед «Нафтогазом» на більш ніж 200 гривень.

Оскільки відносин з НАК він не мав, чоловік спробував розібратися в ситуації і з'ясував, що його без відома і підписання документів передали на «постачальника останньої надії» (ППН), що призвело до підвищення вартості споживаного палива газу в 1,5 рази (до 12 грн за куб. м). Причиною ж передачі стала неспроможність попереднього постачальника газу.

І хоча така заміна є законною, проблема полягає в тому, що старий постачальник не повідомив свого клієнта про зміни.

«З огляду на перехідні моменти з ринком газу, це робилося для того, щоб споживачі, не встигнувши або забувши вибрати постачальника, не залишилися без послуги. Але ППН — істотно дорожче. Він дає можливість деякий час» жити в борг", — пояснив радник заступника голови КМДА з питань житлово-комунального господарства Олексій Тихонов.

Насправді так відбувається «невеликий грабіж»: за несподіваний борг в 200 грн в нашому випадку споживача «посадять» на подвійний тариф.

«Раніше, якби клієнт прострочив платіж, йому повинні були б просто відключити газ. Він потім заплатив би заново за підключення і погасив би всі борги. Він вийшов би приблизно на цю ж суму, але сьогодні його пересадили на ППН. Хоча тут борг 200 грн — гроші невеликі», — зазначив експерт.

Адвокат, старший партнер АК «Кравець і партнери» Ростислав Кравець висловив сумнів, що вирулити з ситуації без погашення боргу вийде.

«Все одно при наявності боргу буде дуже складно довести, що переклад на ППН був незаконним. Якщо ж людина погасить борги, якийсь шанс буде. Якщо вони будуть накопичуватися, клієнт не зможе повернути собі належний тариф. Тут вина на державі і неправильній організації подачі газу», — підкреслив він.

Нагадаємо, в IV кварталі 2021 року піднімає тарифи і постачальник електроенергії «останньої надії» — держкомпанія «Укрінтеренерго».

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