Як не переплачувати за тепло і заощадити на газі: українцям дали прості, але важливі рекомендації

Українцям дали дієві поради, як можна заощаджувати тепло і газ, тарифи на які постійно ростуть. Так, дієвим засобом контролю використаної теплової енергії стане тепловий лічильник, а термостатичний вентиль на радіатор дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті. Про це пише сайт Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України.

Важливо, щоб розмір опалювального приладу відповідав розміру приміщення. Також його слід вимикати, якщо в будинку нікого немає.

Опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями.

Система «тепла підлога» — спосіб підвести тепло саме туди, де воно найбільше потрібно. Наприклад, під робочий стіл або на ділянку підлоги, де ходять мешканці.

Газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15−20 років, варто замінити, бо з часом ці пристрої втрачають ефективність.

Слід пам'ятати, що більша частина тепла з будинку втрачається трьома шляхами: через двері та вікна, через дах та через зовнішні стіни. Відповідно, їх слід утеплювати. Найбільш доступний варіант, який може обрати кожен — утеплити вікна поролоновими смужками, підтягнути дверні петлі та додатково оббити самі двері, задути монтажною піною місця виходу та входу труб з оселі. У кілька разів зменшують витрати тепла вікна з подвійним або потрійним заскленням. Також варто підвищити теплоізоляцію вхідних дверей, звертаючи увагу на низ, верх та бічні стики між дверима і стіною.

Щільні штори допомагають утримувати тепло в оселі, але заважають надходженню тепла з радіаторів.

Товстий килим знижує тепловитрати, які йдуть через підлогу.

А ще реальним способом економії стане модернізація системи вентиляції, а саме рекуперація тепла.

Нагадаємо, що чергове підвищення тарифів на опалення і гарячу воду в Україні відбудеться вже 1 жовтня. За оцінками колишнього міністра ЖКГ Олексія Кучеренка, воно торкнеться 60% населення — переважно тих, хто живе в містах з центральним теплопостачанням.

Фото з Pixabay

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