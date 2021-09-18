Податок на нерухомість зросте на 21 відсоток: хто, скільки і коли повинен буде його заплатити

У 2022 році податок на нерухомість зросте на 21% у порівнянні з 2021. Це передбачено Податковим кодексом України.

Зокрема, сума податку за квартиру площею 100 квадратів зросте з 2 832 грн до 3600 грн. При цьому розмір податку розраховується виходячи з розміру мінімальної зарплати за той рік, за який сплачується податок — за кожен зайвий квадратний метр потрібно платити 1,5% від мінімальної зарплати (якщо в цьому році це 70,8 гривень), то в наступному — вже 90 грн. При цьому платити потрібно лише за зайву площу (для квартири за кожен квадрат вище 60 метрів, а за будинок — вище 120 квадратів).

Найбільше заплатять ті, у кого метраж квартири перевищує 300 кв.м. Власникам такого житла доведеться заплатити податок у розмірі 25 тисяч гривень. Таку ж суму заплатять власники приватних будинків метражем понад 500 кв.м.

Нараховують податок з 1 липня, а оплата проводиться за попередній рік.

Сплатити нараховану суму потрібно протягом 30 днів, починаючи з 1 липня або протягом 60 днів із моменту отримання податкового повідомлення. Якщо ж податкова так і не вислала вам квитанцію, є сенс звернутися до податкового органу за місцем реєстрації, щоб уникнути нарахування пені та штрафів.

Податок на нерухомість потрібно платити один раз на рік.

Також треба пам'ятати, що прострочення сплати податку на 30 днів призведе до автоматичного збільшення суми податку на 10%, а на більш ніж 30 днів — на 20%.

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