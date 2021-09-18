Українцям компенсують частину сплачених податків: що для цього потрібно зробити

Українці, які мають іпотеку, витрачали гроші на освіту, оплату медичних послуг (наприклад, операції), мають право повернути частину сплачених податків. Обозреватєль нагадав, що норма про відшкодування витрат міститься в Податковому кодексі.

Як отримати компенсацію:

звернутися до податкової за місцем реєстрації;

заповнити декларацію;

підтвердити витрати, за які можна отримати компенсацію;

протягом 60 днів отримати кошти на банківський рахунок.

Звернутися за компенсацією за 2020 рік можна до кінця поточного року.

Правда, відшкодуванню підлягають тільки витрати в Україні. Ті, хто пройшли лікування за кордоном, права на компенсацію податків права не мають.

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