26.61 / 26.80 31.21 / 31.53
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Українцям компенсують частину сплачених податків: що для цього потрібно зробити

15:03 18 вересня 2021
Гроші повернуть на картку

Українці, які мають іпотеку, витрачали гроші на освіту, оплату медичних послуг (наприклад, операції), мають право повернути частину сплачених податків. Обозреватєль нагадав, що норма про відшкодування витрат міститься в Податковому кодексі.

Як отримати компенсацію:

  • звернутися до податкової за місцем реєстрації;
  • заповнити декларацію;
  • підтвердити витрати, за які можна отримати компенсацію;
  • протягом 60 днів отримати кошти на банківський рахунок.

Звернутися за компенсацією за 2020 рік можна до кінця поточного року.

Правда, відшкодуванню підлягають тільки витрати в Україні. Ті, хто пройшли лікування за кордоном, права на компенсацію податків права не мають.

Читайте також: Податок на нерухомість зросте на 21 відсоток: хто, скільки і коли повинен буде його заплатити

208

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Анастасія Приходько

«Принцеси не пукають трояндами»: Настю Приходько розлютили одкровення Саші Пустовіт

субсидія

Субсидії по-новому: повторна заява та хто не пройде жорсткий відбір

Гаррі і Ліза Галкіни

«Нашим чудам 8 років»: як Галкін привітав своїх дітей з днем народження

Андрій Данилко

Андрій Данилко пережив трагедію, яку приховував

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.