Рішення про відмову в пенсії можна оскаржити: як домогтися виплат при втраті ПФУ частини даних

Попри те, що пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, нерідкі випадки, коли нібито не вистачає стажу для виходу на пенсію.



Пенсійний фонд іноді відмовляється зараховувати до трудового стажу певні роки, зокрема, час зайняття підприємницькою діяльністю.



У зв'язку з тим, що з 2018 року для нарахування пенсії за віком необхідно 25 років стажу, проблем у людей стало більше, пише видання «На пенсії».



Так пенсіонеру з Вінниці, якому у березні 2018 року виповнилося 60 років, у якого за трудовою книжкою 22 роки стажу, не врахували 14 років, коли він був підприємцем (з 1991-го по 2004 рік). Чоловіку пояснили, що дані про його підприємницьку діяльність загублені.



У роз'ясненнях експерт підтвердив, що підприємці дійсно часто стикаються з проблемою підтвердження стажу. У 2017 році досить було мати 15 років стажу для призначення пенсії, у 2018 році — 25 років, у 2021 — 28 років стажу.



За новими правилами, наявний у людини стаж (по трудовій книжці) дозволяє оформити пенсію у 63 роки. Тобто пенсію повинні призначити цього року. Також можна повернути пенсію за 2018−2021 роки.



За словами експерта, важливо розуміти, які саме документи були на руках у громадянина на момент звернення за пенсією. Щоб відстояти своє право на пенсію з більш раннього терміну, можливо, доведеться звертатися до суду.



Для цього буде потрібно довідка з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.



Якщо людина займалася підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 1 січня 2004 року, це підтверджується:

- спеціальним торговим патентом;

- або свідоцтвом про сплату єдиного податку;

- або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян;

- або довідкою про сплату страхових внесків.



Для підтвердження підприємництва з 1 січня 2004 року — досить довідки з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.



Щоб було враховано стаж підприємця з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, надається довідка про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Це стосується підприємців, які працюють на спрощеній системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку.



У Прикінцевих положеннях Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», які набрали чинності з 1 січня 2018 року, йдеться, що в стаж для призначення пенсії включається період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно. Якщо весь цей час людина платила страхові внески незалежно від їхньої суми.



Такий стаж не враховується безпосередньо при розрахунку розміру пенсії. Він береться умовно для визначення права на пенсію, якщо стажу не вистачає для виходу на пенсію за віком.



Нагадаємо, у 2022 році українцям пообіцяли кілька етапів підвищення пенсій.



Крім того, в Україні законодавчо зафіксували дату щорічної індексації пенсій — 1 березня.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter