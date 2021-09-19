Ціни зростатимуть: як зміняться тарифи на комуналку протягом чотирьох років
Попри заяви уряду про те, що підстав для підвищення тарифів на гарячу воду та опалення у нинішньому опалювальному сезоні немає, вартість комунальних послуг у майбутньому буде постійно підвищуватися.
Такі висновки можна зробити з попереднього прогнозу зростання комунальних тарифів, складеному Кабміном, пише «АіФ».
Згідно з оптимістичним сценарієм, ціни на газ для населення вже цього року виростуть на 20%, у 2022 — на 10%, а у 2023−2024 будуть збільшуватися приблизно на 5% щороку.
Від вартості газу прямо залежать тарифи на централізоване опалення та гарячу воду. Уже цього року вони, за прогнозами, зростуть на 6−9%, а у 2023−2024 темпи зростання знизяться до 3−5%.
Тарифи на електроенергію зростуть при оптимістичному сценарії на 38%, при песимістичному — на 52%. Зокрема, у 2022 році, електроенергія подорожчає ще на 15−20%.
Причиною зростання тарифів на послуги ЖКГ (особливо для комунальних підприємств), на думку аналітика фінансової компанії Alpari Максима Пархоменка, є те, що вони вкрай сильно залежать від мінімальної зарплати по країні, оскільки в їхньому ціноутворенні витрати на персонал займають левову частку. Навіть при підвищенні мінімального окладу для співробітника на 500 грн, для організації таке зростання збільшує податкове навантаження.
Аналітик фінансової компанії TeleTrade Сергій Родлер вважає, що зростання ціни на газ призводить до ефекту доміно. Тариф на газ позначається на тарифах на всі інші комунальні послуги. Раніше Україна стримувала ціну на газ за рахунок імпорту російсько-туркменського газу. Його не тільки розподіляли по промисловим споживачам усередині країни, але й перепродували в Європу. Зараз такий варіант неможливий.
На думку експертів, план зростання тарифів на тепло та газ реальний через зростання цін на газ в Європі до максимумів останніх років.
Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні не тільки ростуть тарифи на комунальні послуги, а й продовжують дорожчати харчові продукти, попри гарний врожай.
За прогнозом колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського, вже цієї осені українці втратять 20−30% платоспроможності.
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