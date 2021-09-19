Індексація пенсій: кого стосується і як розрахувати суму підвищення

Деякі пенсіонери за 2021 рік не відчули обіцяного підвищення виплат. Незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін для видання Napensii, пояснює, що березневу індексацію побачили не всі, оскільки одночасно зі збільшенням основного розміру пенсії, зменшився розмір доплати до пенсії. Таким чином, розмір суми «на руки» залишився незмінним.

Щоб перевірити, чи правильно нараховано пенсію, наводиться повний список змін виплат в 2021 році.

З 1 січня 2021 року — перерахунок пенсії у зв'язку зі зміною мінімальної зарплати (2400 грн). Пенсія включає: основну суму, доплату до 2400 грн, доплату за понаднормовий стаж.

1 березня 2021 — індексація пенсії на 11%. Пенсія включає: основну суму (збільшилася), доплату до 2400 гривень (рівноцінно зменшилася), доплату за понаднормовий стаж (не змінилася). «Загальний розмір пенсії залишається колишнім. Фактично виходить так, що через підвищення в січні не змогли відчути індексацію в березні. Це торкнулося багатьох громадян», — пояснює консультант.

1 липня 2021 — новий прожитковий мінімум (1854 гривні). Пенсія включає: основну суму (не змінилася), доплату до 2400 гривень (не змінилася), доплату за понаднормовий стаж (збільшилася на 12,75 грн через зростання прожиткового мінімуму). Обіцяна з 1 липня індексація пенсії на 100 грн не стосується тих, кому пенсію підвищували з 1 січня у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати.

Нагадаємо, раніше було оголошено, що щорічна індексація пенсій буде постійно відбуватися 1 березня. А до кінця 2021 року пенсійні виплати зміняться ще двічі. 1 жовтня введуть надбавки для 75−80-річних. А 1 грудня зміняться мінімальна зарплата, прив'язана до неї пенсія за віком, прожитковий мінімум і пов'язана з ним мінімальна пенсія.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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