Рішення за касиром: чому українцям частіше відмовляють в обміні доларів

У вересні Нацбанк суттєво розширив список банків, які можуть приймати у населення зношені та пошкоджені банкноти. Незважаючи на нові правила, українцям стали частіше відмовляти в обміні зношених купюр. Нацбанк роз'яснює, що останнє слово все одно залишається за касиром.

«При визначенні ступеня зношеності, справжності та платіжності банкнот іноземної валюти відповідальною особою є працівник банку або фінустанови, який безпосередньо здійснює валютно-обмінну операцію», — йдеться в роз'ясненні НБУ.

Правила обміну зношеної гривні прописані чітко. Касиру банку наказано приймати без обмежень наступні види банкнот:

зі слідами потертості;

з забрудненнями, слідами штампів;

сильно зношені;

з надривами, надрізами, отворами;

з відірваними краями або кутами.

При цьому повинна бути виконана умова: не менше 55% початкової площі повинні залишитися неушкодженими.

Коли ж справа доходить до іноземної валюти, то у касира залишається простір для маневру. «Якщо банкноти з незначними ушкодженнями відповідають встановленим банком-емітентом зразкам і зберегли ознаки платіжності, вони визнаються платіжними та повинні прийматися уповноваженими банками», — говорить інструкція. Якщо ж касир вирішить, що пошкодження не можна назвати незначними, то валюта приймається на інкасо з комісією 5−50%, тобто можна втратити половину вартості валюти.

Як пояснюють в НБУ, суворі правила спрямовані на те, щоб в обігу не з'являлися сумнівні банкноти. Згідно з останньою статистикою Нацбанку, з усієї валюти найчастіше підробляються долари, а найпопулярнішою у шахраїв традиційно є 100-доларова купюра. На неї припадає 95% всіх вилучених підробок американської валюти.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» з'ясували, в прийомі якої валюти відмовляють банки. Забракувати купюру можуть через старість, розриви або плями фарби.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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