Як не злити депозит у трейдингу? Поради експерта

Серед трейдерів, досвідчених і початківців, завжди існує одне питання — як не злити депозит? Є багато різних способів обмежити ризики та мінімізувати збитки. Говорячи про стартовий капітал, експерт у сфері трейдингу з понад 23-річним досвідом Олександр Герчик назвав кілька дуже важливих правил, яких варто дотримуватися.

1. Йти проти тренду — втрачати гроші.

2. Поки не навчилися обмежувати втрати — завжди ставте стоп!

3. Не варто всі свої рішення приймати виключно за словами аналітиків. Хороший трейдер повинен завжди аналізувати ринок сам, і приймати рішення — виключно його робота.

4. Не варто відразу розширювати список інструментів. Нарощувати їх варто поступово разом з досвідом.

5. Варто стримувати свої апетити. Закривати багато угод одночасно разюче зменшує шанс успішного закриття. Інакше заходячи, наприклад, на форекс з депозитом, ризикуєте його злити.

6. Не піддаватися емоціям. Трейдинг може як принести величезну кількість позитивних емоцій і впевненості, так і багато негативу і злості. Завжди варто тримати голову холодною і приймати правильні рішення.

7. Не варто віддавати трейдингу все свій час, не варто забувати спілкуватися з сім'єю, друзями та про корисні звички.

За словами експерта, мані-менеджмент потрібен для обмеження і захисту стартового депозиту та збільшення прибутку.

«Просідання в трейдингу відбувається якраз тоді, коли немає мані-менеджменту. Трейдинг любить стійких, тих, хто готовий не сходити з дистанції завчасно. Завжди потрібно мати свою систему», — вважає Олександр Герчик і додає, що найкраще це виходить з наставником.

Торгуючи з наставником, підкреслив експерт, виробляється стратегія торгівлі, яку потрібно тестувати, після чого варто почати самостійну торгівлю: «Це дозволить тестувати та покращувати стратегію, щоб максимально збільшити доходи й мінімізувати ризики».

Олександр Герчик: «Для трейдерів-початківців найкращий вихід - торгувати з наставником»

Експерт зазначив, що дотримання чітко вивіреного плану приводить до збільшення та зміцнення доходу. При цьому необхідно стежити за рівнем маржі — він повинен бути вище рівня, встановленого брокером: «Брокер примусово закриє всі угоди, як збиткові, так і прибуткові, якщо рівень маржі нижче встановленого».

Якщо при торгівлі виникають труднощі та збитки, експерт радить призупинити всі процеси, проаналізувати проблеми, зробити роботу над помилками та відновити трейдинг з новими силами, а не говорити, що брокер злив депозит. Інакше навіщо потрібен депозит, якщо не ви їм керуєте?

Нарівні з мані-менеджментом, за словами Герчика, має величезну важливість ризик-менеджмент. Він покликаний зберігати адекватну межу ризиків по ваших операціях. Досвідчені трейдери не ризикують більше ніж 2% загального капіталу. Прорахувати ризик-менеджмент можна за формулою:

Ризик = Ймовірний збиток за угодою / Баланс х 100

«При частих операціях (2−3 в день. — Авт.) ризики варто підвищувати приблизно раз на тиждень, якщо угод на тиждень не більше 6−8, підвищуйте ризик щомісяця. Існує гарне правило в ризик-менеджменті — завжди тримати співвідношення можливого прибутку до ризику не нижче, ніж 2 до 1», — говорить експерт.

Відзначимо, теорія мані та ризик менеджменту описана в авторському дистанційному курсі Олександра Герчика «Трейдинг від А до Я 3.0», в якому він дуже детально описує всі моменти та правила впровадження менеджментів у свій цикл торгівлі.

Олександр Герчик: «Гарне правило в ризик-менеджменті - завжди тримати співвідношення можливого прибутку до ризику 2 до 1»

Якщо підсумувати все вищесказане, то загальні правила по мані- та ризик-менеджменту можна укласти в три простих правила:

1. Торг від ризику.

2. Швидко помножити капітал без величезного ризику неможливо.

3. При просіданні — пауза та повернення.

«Впроваджуючи усі перераховані вище методи та поради у своїй стратегії, навіть найсвіжіший новачок зможе виробити свій алгоритм і, використовуючи мані- і ризик-менеджмент, підніме свій капітал», — резюмував Герчик.

На фото в заголовку: Олександр Герчик: «Існує кілька правил, щоб не злити стартовий капітал»

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